TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Folge: 161 Das wird kein gutes Ende nehmen USA 2010 16:9 Merken Nachdem Charlie einen Haufen Strafzettel nicht gezahlt hat und auch noch einen Gerichtstermin verpasst, verliert er seinen Führerschein. Also teilt er kurzerhand Jake als seinen persönlichen Chauffeur ein. Alan erhält unterdessen eine Einladung zur Geburtstagsparty von Charlies Ex-Verlobter Chelsea. Charlie steht nicht auf der Gästeliste, lässt sich jedoch von Jake zur Feier fahren. Dort angekommen wartet er im scheinbar sicheren Auto, während Jake eine Geburtstagskarte für Chelsea überreichen soll?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Stacy Keach (Tom) John Amos (Ed) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Lee Aronsohn Drehbuch: Mark Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6