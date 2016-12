TNT Comedy 14:00 bis 14:25 Comedyserie Parks and Recreation Ein Wort, ein Schlag USA 2012 16:9 Merken Leslie (Amy Poehler) steckt im Wahlkampf. Als sich Teilnehmer Derek bei einer Bürgerumfrage extrem negativ äußert, möchte Leslie ihre Bodenständigkeit beweisen und verabredet sich mit ihm zum Bowlingabend. Bei der letzten Spielrunde verspricht Derek Leslie zu wählen, falls sie gewinnt. Doch als dies eintrifft, beleidigt er Leslie so derb, dass Ben ihn zu Boden schlägt. Die Sache entwickelt sich zum Skandal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Michael Trim Drehbuch: Katie Dippold, Greg Daniels, Michael Schur Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 6