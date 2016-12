TNT Comedy 11:00 bis 11:25 Comedyserie Angie Tribeca Der berühmte Bauchredner war's USA 2016 16:9 Merken Ein berühmter Bauchredner wird ermordet. Natürlich gefällt das Angie Tribecas Vorgesetztem überhaupt nicht und so entsendet er seine besten Leute Tribeca und Geils, um den Fall aufzuklären. Die beiden müssen tief in die anzügliche und halsabschneiderische Welt der Bauchredner eintauchen, und da Geils schon immer ein Bauchredner sein wollte, kommt ihm dieser Fall sehr zupass. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Rashida Jones (Angie Tribeca) Hayes MacArthur (Jay Geils) Andree Vermeulen (Monica Scholls) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Martha Coolidge Drehbuch: Alex J. Reid Kamera: Tom Magill Musik: Jim Latham Altersempfehlung: ab 6