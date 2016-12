Ausgerechnet während eine Gruppe von Grundschülern die Enterprise besucht, kommt es zu einer Katastrophe: Picard (Patrick Stewart) will gerade die ersten Schüler durch das Schiff führen, als der Fahrstuhl abstürzt, in dem sie sich befinden. Gleichzeitig fallen alle Systeme aus. Es zeigt sich, dass das Schiff in einem Quantumfaden gefangen ist und sich ihm ein weiterer Faden nähert. Gefangen im Aufzug, brechen die Kinder ihn Panik aus, da die Kommunikation zur Brücke unterbrochen ist und sie nicht wissen, ob ihre Kameraden noch leben. In Google-Kalender eintragen