Syfy 01:45 bis 02:30 SciFi-Serie Defiance Das Geheimnis meines Lebens USA 2014 Stereo 16:9 Merken Als Irisa (Stephanie Leonidas) nach Defiance zurückkehrt, wird sie verhaftet. Doch Pottinger (Jim Murray) bietet Nolan (Grant Bowler) an sie freigelassen. Im Gegenzug soll Nolan die Verantwortlichen für eine Explosion finden, die Pottinger fast umgebracht hat. Um an weitere Informationen über Irisa zu gelangen, verhört Pottinger Doc Ywell (Trenna Keating). Trotz Dataks (Tony Curran) Bemühungen sich mit dem Bürgermeister gut zu stellen, lässt Pottinger ihn und Doc Ywell nicht frei. Das nutzt Stahma (Jaime Murray), um weiterhin das kriminelle Familiengeschäft zu kontrollieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bowler (Joshua Nolan) Julie Benz (Amanda Rosewater) Stephanie Leonidas (Irisa) Tony Curran (Datak Tarr) Jaime Murray (Stahma Tarr) Graham Greene (Rafe McCawley) Shamier Anderson (Crisp) Originaltitel: Defiance Regie: Michael Nankin Drehbuch: Rockne S. O'Bannon, Kevin Murphy, Michael Taylor Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

