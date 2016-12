Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Der Seher CDN, USA 2007 Stereo 16:9 Merken Das Atlantis-Team trifft auf einen Mann mit hellseherischen Fähigkeiten. Der Seher sagt voraus, dass Sheppards Team bald in einen Hinterhalt der Wraith geraten wird. Durch die Prophezeiung gewarnt, kann Sheppard einen Wraith gefangen nehmen. Der berichtet, dass die Replikatoren in ihrem Krieg gegen die Wraith inzwischen ganze Zivilisationen ausrotten, um ihnen so die Nahrung zu nehmen. Der Gefangene will sich mit dem Atlantis-Team verbünden, um die Replikatoren zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Martin Jarvis (Davos) Christopher Heyerdahl (Todd the Wraith) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Alan McCullough Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12