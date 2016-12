Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Schwert des Kahless USA 1995 Stereo 16:9 Merken Der Klingone Kor (John Colicos) sucht Verbündete für eine Schatzsuche. Er glaubt zu wissen, an welchem Ort das legendäre Schwert des Kahless zu finden ist, und kann Worf (Michael Dorn) und Dax (Terry Farrell) überreden, ihn auf der Suche zu begleiten. Doch nicht nur die Streitigkeiten zwischen Worf und Kor erschweren das Unternehmen. Alle drei wissen nicht, dass Kors Gehirn nach einer durchzechten Nacht von Letheanern gescannt wurde, die ebenfalls hinter dem Schwert her sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: LeVar Burton Drehbuch: Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12