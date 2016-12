Syfy 13:35 bis 14:25 Mysteryserie Under the Dome Das Mädchen aus dem Wald USA 2014 Stereo 16:9 Merken Als Julia in der Früh erwacht, macht sie eine freudige Entdeckung. Überall an ihrem Fenster haben sich Schmetterlinge niedergelassen. Während Junior sich in der Schule umsieht, macht er eine grausige Entdeckung. Er findet Angies Leiche, auf der sich unzählige Schmetterlinge befinden. Inzwischen stoßen Joe und Norrie bei einem Spaziergang im Wald auf das unbekannte Mädchen. Als sie nach ihrem Namen fragen, kann sich das Mädchen nicht daran erinnern. Die beiden beschließen, sie in die Stadt mitzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Natalie Martinez (Sheriff Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Nicholas Strong (Phil Bushey) Aisha Hinds (Carolyn Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Kelly Souders, Brian Wayne Peterson Kamera: David Geddes Musik: W. G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 12