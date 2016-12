Syfy 11:10 bis 11:55 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Jim USA 2005 Stereo 16:9 Merken O'Neill macht sich Sorgen um Daniel, den er noch immer in Gefangenschaft vermutet. Doch Daniel befindet sich lediglich auf einer anderen Existenzebene. Dort findet er heraus, dass Anubis plant, eine heilige Stadt anzugreifen. Teal'c und Bra'tac werden unterdessen von den Jaffa als Helden verehrt. Trotzdem grübelt Teal'c, ob er sein Leben weiterhin dem Kampf gegen die Goa'uld widmen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (General Jack O'Neill) Amanda Tapping (Dr. Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Tony Amendola (Bra'Tac) Carmen Argenziano (General Jacob Carter / Selmak) David DeLuise (Pete Shanahan) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith