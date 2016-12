FOX 22:35 bis 23:25 SciFi-Serie Doctor Who Wilder Westen GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Versehentlich landet der Doktor in einem kleinen Städtchen im "Wilden Westen" der 1870er Jahre - und entdeckt, dass es sich beim örtlichen Arzt um einen Außerirdischen namens Jex handelt. Damit nicht genug: Einst experimentierte Jex an Freiwilligen, um eine unbesiegbare Cyborg-Armee für seinen Heimatplaneten zu erschaffen - doch eine seiner Kreaturen hat sich gegen ihn gewandt und will sich an Jex für die bei den Experimenten erlittenen Qualen rächen. Der Doktor ist überzeugt, dass Jex sich für seine Verbrechen verantworten muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Karen Gillan (Amy Pond) Arthur Darvill (Rory Williams) Andrew Brooke (The Gunslinger) Adrian Scarborough (Kahler) Dominic Kemp (Kahler) Joanne McQuinn (Sadie) Originaltitel: Doctor Who Regie: Saul Metzstein Drehbuch: Toby Whithouse Kamera: Stephan Pehrsson Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12