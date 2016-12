FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie Outcast Das schwarze Gift USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Reverend Anderson untersucht seine bisherigen Exorzismusfälle und beginnt dabei die Wirksamkeit seiner Methoden anzuzweifeln. Kyle macht sich unterdessen Sorgen um die Sicherheit seiner Familie und versucht deswegen seine Ex-Frau und seine Tochter zu besuchen. Er muss seine Ängste jedoch beiseitelegen, um Anderson zu helfen. In der Zwischenzeit beginnt Allison sich zu fragen, was wirklich an dem Tag geschah, als sie und Kyle sich getrennt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holter) David Denman (Mark Holter) Brent Spiner (Sidney) Pete Burris (Ogden) Reg E. Cathey (Chief Giles) Jason Davis (Roy Marcus) Originaltitel: Outcast Regie: Craig Zobel Drehbuch: Robert Kirkman Altersempfehlung: ab 16