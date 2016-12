FOX 20:10 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der Holländer USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem leerstehenden Labor wurden die Leichen von fünf Männern gefunden. Für weitere Unruhe sorgen verendete Tiere, die Sam in der Umgebung entdeckt hat. Bald wird eine Bakteriologin ausfindig gemacht, eine demenzkranke alte Dame, die früher in der Biowaffenforschung der US Army tätig war und nun von einem Terroristen dazu gebracht wurde, einen gefährlichen Erreger zu produzieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Peter Cambor (Nate Getz) Daniela Ruah (Kensi Blye) Barrett Foa (Eric Beale) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) LL Cool J (Sam Hanna) Julianna McCarthy (Esther Balmore) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Speed Weed, R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: James S. Levine