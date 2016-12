Kinowelt 22:25 bis 00:15 Liebesfilm Two Lovers USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Eigentlich ist er seiner Umgebung längst entwachsen. Trotzdem schläft Leonard mit Mitte 30 immer noch in seinem alten Jugendzimmer im Apartment seiner Eltern. Dass er mit Vater und Mutter unter einem Dach wohnt und in ihrem kleinen Reinigungsgeschäft im New Yorker Stadtteil Brighton Beach aushilft, hat freilich einen ganz bestimmten Grund: Nach dem traurigen Ende seiner langjährigen Beziehung und dem anschließenden Selbstmordversuch soll Leonard mit elterlicher Hilfe ins Leben zurückzufinden. Um seinen Heilungsprozess zu beschleunigen, versuchen die Eltern, ihn mit Sandra zu verkuppeln, der liebenswerten und mitfühlenden Tochter eines Geschäftsfreundes. Leonard findet Sandra nicht unsympathisch. Doch nur einen Tag nach ihrer ersten Begegnung trifft er im Treppenhaus eine andere Frau, die ihn auf Anhieb in ihren Bann schlägt: Michelle wohnt seit kurzem eine Etage über ihm in einem Apartment, dessen Miete von dem verheirateten Anwalt bezahlt wird, mit dem sie eine Affäre hat. Während die vernünftige Sandra sich in Leonard verliebt, sieht die neurotische Michelle in ihm eine Art Bruder, bei dem sie ihre Probleme abladen kann. Leonard ist verzweifelt, denn zwischen Vernunft und Verlangen eine Wahl zu treffen, scheint unmöglich. "The best american drama of the year." (Quelle: The Hollywood Reporter) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joaquin Phoenix (Leonard Kraditor) Gwyneth Paltrow (Michelle Rausch) Anne Joyce (Leonards Ex-Verlobte) Vinessa Shaw (Sandra Cohen) Moni Moshonov (Reuben Kraditor) Isabella Rossellini (Ruth Kraditor) John Ortiz (Jose Cordero) Originaltitel: Two Lovers Regie: James Gray Drehbuch: James Gray, Richard Menello Kamera: Joaquín Baca-Asay Altersempfehlung: ab 12