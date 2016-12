Kinowelt 11:10 bis 12:25 Komödie Tatis Schützenfest F 1949 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken International Award Bestes Drehbuch, Venedig Der gutmütige und hilfsbereite François ist Briefträger in dem idyllischen, französischen Dorf Saint Sévère. Und bisher waren auch alle Bewohner sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Doch dann wird im Rahmen des alljährlichen Schützenfestes ein Spielfilm über die modernen Formen der Postzustellung in Amerika gezeigt und die Bürger der Stadt beginnen, sich über die altmodische und langsame Arbeitsweise von François lustig zu machen. Das lässt dieser nicht auf sich sitzen und angespornt durch den Willen, es nun allen zu beweisen, beginnt er im Affenzahn mit dem Fahrrad die Post auszutragen - und dabei ziemliches Chaos zu stiften: Provokativ spießt er Briefe auf Mistgabeln auf, oder klemmt sie unter den Schwanz einer Kuh und schon bald geht seine anfangs belächelte Hektik allen auf die Nerven. Und auch François geht irgendwann die Puste aus. Und wer sagt schon, dass alle Welt mit den Fortschritten der Amerikaner mitziehen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacques Tati (François) Guy Decomble (Roger) Paul Frankeur (Marcel) Santa Relli (Germaine) Maine Vallée (Jeannette) Valy (Edith) Roger Rafal (Friseur) Originaltitel: Jour de fête Regie: Jacques Tati Drehbuch: Jacques Tati, Henri Marquet, René Wheeler Kamera: Jacques Mercanton, Jacques Sauvageot Musik: Jean Yatove Altersempfehlung: ab 6