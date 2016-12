History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Wurzelbehandlung USA 2015 Stereo 16:9 Merken Rygaard war die ganze Saison in keiner sehr guten Position, aber als die Crew einen Überraschungsbesuch von der Holzfällerlegende Craig Rygaard bekommt, legt sie sich richtig ins Zeug. In Wyoming muss die Zitterkopf-Crew ein großes Hindernis überwinden, um den größten Job, den sie jemals hatte, fertigzustellen. Sie muss zur Wurzel des Problems vordringen, um das Holz bewegen zu können. Unterdessen hat Papac in Alaska weiterhin mit einem besonders schwierigen Abschnitt zu kämpfen. In Florida befördert die Suche der Chapman-Crew nach der verschollenen Waldbahn einen unerwarteten Schatz zutage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12