Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Höhere Intelligenz USA 2015 Im 21. Jahrhundert entwickelt sich die Technologie in eine radikale neue Richtung: das Verschmelzen von Mensch und Maschine. Sogenannte "intelligente Drogen", Nanoroboter und mit dem Drucker hergestellte Organe sind nur einige Erfindungen, die die Evolution des Menschen in eine neue Spezies ermöglichen könnten. Transhumanisten stellen sich eine Zukunft vor, in der wir Cyborgs werden, eine überlegene Intelligenz erreichen und die Möglichkeit der Unsterblichkeit in greifbare Nähe rückt. Prä-Astronautiker glauben, dass wir damit nur dem Weg folgen, den Außerirdische für uns vorgesehen haben. Originaltitel: Ancient Aliens