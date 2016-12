History 08:00 bis 08:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Ford-setzung USA 2015 Stereo 16:9 Merken In der Werkstatt gibt es jede Menge zu tun, denn ein Ford Truck von 1942 soll restauriert werden. Dieser braucht eine Menge Aufmerksamkeit und soll des Weiteren auch noch das gewisse Etwas für die Frau des Besitzers erhalten. Danny und Ryan sehen sich einen tollen Ford Roadster von 1929 an, während Gary Mike in der Lackiererei reinlegt. Danny findet eine Corvette und einen Firebird, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie zum Verkauf stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Evans (Himself - Fabricator) Danny Koker (Himself) Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12

