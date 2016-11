Hessen 22:45 bis 23:30 Magazin Landtag aktuell Die Generaldebatte D 2016 Live TV Merken Traditionell nimmt der Hessische Landtag die Lesung des Einzelhaushaltes des Ministerpräsidenten zum Anlass für eine Generaldebatte zur Lage des Landes. Am 22. November ist es wieder soweit. Die schwarz-grüne Landesregierung investiert in Schulen, Hochschulen, Wohnungsbauförderung und Polizei. Sie will dem Eindruck entgegentreten, dass Investitionen für die Flüchtlinge auf Kosten der Einheimischen gingen. Dagegen sehen große Teile der Opposition in wachsender sozialer Ungleichheit einen Auslöser für Verdrossenheit. Das hr-fernsehen zeigt die wichtigsten Debattenbeiträge in einer Zusammenfassung. Die ganze Debatte können Interessierte ab voraussichtlich 15.35 Uhr auf www.hessenschau.de im Internet sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Kreutzmann Originaltitel: Landtag aktuell