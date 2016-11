Das Erste 09:00 bis 12:00 Sonstiges Bundestag live Schlagabtausch um die Richtlinien der Politik D 2016 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken In dieser Woche debattiert der Deutsche Bundestag über den Bundeshaushalt 2017. Der Höhepunkt der Haushaltswoche ist der traditionelle Schlagabtausch von Regierung und Opposition. Dieser findet vor dem Hintergrund der jüngsten politischen Ereignisse statt: Donald Trumps Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen, der Abschiedsbesuch von Noch-Präsident Barack Obama bei Angela Merkel in Berlin und ihre Ankündigung, als Kanzlerkandidatin für die Union ins Rennen zu gehen. Die Opposition will diese Gelegenheit nutzen, um mit der Politik der Regierung abzurechnen. Merkels Niederlage bei der Suche nach einem neuen Bundespräsidenten oder die Schwierigkeiten bei der Erstellung eines deutschen Klimaschutzplans dürften dabei eine Rolle spielen. Die Generaldebatte im Deutschen Bundestag zum Haushalt 2017 überträgt Das Erste am Mittwoch von 9:00 bis ca. 12:00 Uhr live. Moderatorin der Sondersendung ist die Studioleiterin im ARD-Hauptstadtstudio, Tina Hassel. Aus der Sprecherkabine im Plenarsaal meldet sich der stellvertretende Studioleiter Thomas Baumann, der die Reden kommentiert. Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tina Hassel Originaltitel: Bundestag live

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 215 Min. Bundestag live

Sonstiges

Das Erste 09:00 bis 12:00

Seit 149 Min. Curling

Sport

Eurosport 09:30 bis 12:00

Seit 119 Min. Anne Will

Diskussion

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 74 Min.