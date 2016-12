Schweiz 1 16:40 bis 17:10 Musik Weihnachtliche Festmusik aus Dresden D 2013 Stereo HDTV Merken Die Dresdner Frauenkirche wurde im Zweiten Weltkrieg während der Luftangriffe schwer beschädigt und blieb in der Zeit des Kalten Krieges als Ruine erhalten. Ihr spektakulärer Wiederaufbau wurde 2005 abgeschlossen. Heute bietet die Kirche in liebgewonnener Tradition einen glanzvollen Rahmen für musikalische Delikatessen. Sopranistin Julia Lezhneva, Mezzospranistin Joyce DiDonato und Tenor Klaus Florian Vogt singen weihnachtliche Arien. Auf dem Programm stehen unter anderem Mozart, Mendelssohn und Tschaikowsky. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Julia Lezhneva (Sopran), Joyce DiDonato (Mezzospran), Klaus Florian Vogt (Tenor) Originaltitel: Adventliche Festmusik aus Dresden