Nachgefragt mit Christine Stark

Dienst als Berufung: Franz Wagner ist bei den Katholikinnen und Katholiken in Wil SG gut bekannt, er ist Diakon. Aber was macht eigentlich ein Diakon? Und was ist der Unterschied zum Priester? Und dann ist da noch die Frage nach der Zulassung von Frauen zum Diakonat, die eine von Papst Franziskus eingesetzte Kommission berät - ein heisses Eisen im Vatikan. Was Franz Wagner in seinem Alltag als Diakon so macht und wie er seine Weihe erlebt hat, erzählt er im Gespräch mit Christine Stark.

Moderation: Christine Stark