VW Tiguan vs. VW Golf Kaum eine Marke, die keinen SUV im Angebot hat. Doch gibt es auch valable Alternativen zum Boom-Segment? Das versuchen Nina und Salar herauszufinden - mit dem guten alten VW Golf Kombi in der Outdoor-Version Alltrack als Gegenstück zum neuen VW Tiguan. Wie mache ich einen Oldimer winterfest? Ändu besucht den Oldtimerexperten Hans-Ruedi Blatter in seiner Garage. Dieser zeigt Ändu, wie man einen Oldtimer für die kalte Jahreszeit herrichtet. Dabei macht Ändu Bekanntschaft mit "Rosie", einem schicken BMW503. Zukunftsaussichten von VW nach dem Abgasskandal Auf dem Autosalon in Paris werfen wir einen Blick auf die geplanten Zukunftsversprechen des Volkswagen-Konzerns, ein Jahr nach dem Abgasskandal. VW stellt hier die Studie ID vor, ein für 2025 geplantes Elektroauto, das auch autonomes Fahren ermöglichen soll.