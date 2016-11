Phoenix 12:00 bis 13:00 Sonstiges US-Präsident Obama in Deutschland D 2016 Live Live TV Merken Am Freitag kommen die Kanzlerin und Obama mit den Staats- und Regierungschefs Italiens, Matteo Renzi, Frankreichs, François Hollande, Spaniens, Mariano Rajoy und Theresa May aus Großbritanniens zusammen. Phoenix berichtet über das Treffen, das um 10.00 Uhr statt gefunden hat und zeigt den für 12.00 Uhr angekündigten Abflug von Obama. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sara Bildau Originaltitel: US-Präsident Obama in Deutschland