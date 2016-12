Niederlande 2 15:25 bis 16:00 Sonstiges Zen in Zang - Oft bin ich mir kaum bewusst NL 2016 HDTV Merken Margreet Honig is een begrip onder zangers. Beroemdheden staan bij haar op de stoep om met haar te werken aan een stemprobleem. De zangcoach uit Amsterdam geeft hen weer vertrouwen. We zien we een aantal jonge veelbelovende zangers werken met Margreet Honig. Deze zangers zijn geselecteerd voor een bijzondere cursus van Margreet. Ze ontmoeten elkaar in een prachtige natuurlijke omgeving in Zuid-Frankrijk. Daar, te midden van de rust van de natuur, gaan zij samen met Margreet op zoek naar hun eigen stem. Margreet geeft de cursus 'Zen, Zang en Spel', samen met zenleraar Marc Brookhuis. Met zeer persoonlijke aandacht weet Margreet bij iedere zanger afzonderlijk de focus te leggen op de toegang tot zijn of haar eigen stem. 'Een vrije toon heeft niets te maken met slapte; het is geen ontspanning, maar juist een bron van energie. Maar loslaten is het allermoeilijkste wat er is', zegt Margreet. "Ik weet onder welke druk ze staan, de prestatiedruk is voor zangers erg hoog en ik heb een enorm respect voor ze. En kijk dan maar eens dat je daarin jezelf blijft en bij je lichaam blijven kan." Gedurende de week komen de zangers steeds dichterbij dat contact met hun lichaam. De combinatie van zenmeditatie en zangoefeningen is uniek. Ademhaling, in het moment komen, loslaten, de zoektocht naar het individuele geluid; het zijn allemaal terreinen waarop Zen en Zang elkaar ontmoeten. In Frankrijk, samen met Margreet en Marc, komen de zangers steeds dichterbij hun eigen geluid. Dat gaat met horten en stoten en ze komen zichzelf ook tegen. Margreet: "Ieder mens is een eigen wezen, en daar werk ik mee." Lukt het ze om hun eigen stem te vinden? Een documentaire van Martijn van Beenen en Simon Bunt over Margreet Honig en de zoektocht van haar leerlingzangers naar hun eigen stem. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zen in Zang - Oft bin ich mir kaum bewusst Regie: Simon Bunt, Martijn van Beenen