Karin M. Wally ist zu Gast bei Univ.-Prof. Dr. Kotrschal, Biologe, Verhaltensforscher, Autor und einer der Leiter des Wolfsforschungszentrums in Ernstbrunn. Das Wolfsforschungszentrum hat sich zum Ziel gesetzt, das Verhalten und die geistigen Leistungen von Wölfen und Hunden, sowie deren Beziehung zu Menschen zu untersuchen. Wo liegen die genetischen Unterschiede zwischen Hund und Wolf? Welche Fähigkeiten haben sich Hunde im Zusammenleben mit uns Menschen angeeignet?