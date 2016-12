OKTO 16:00 bis 17:00 Diskussion Das Medienquartett Merken Google, Facebook und Co sind - so die These von Christian Fuchs, Professor für Internetforschung an der "University of Westminster" - keine Medien, ähneln ihre Geschäftsmodelle doch in Wahrheit sehr viel eher denen von Werbeagenturen. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Plattformen es geschafft haben ihre Nutzer - Innen zur permanenten unbezahlten Mitarbeit anzuhalten. Wie er das begründet und warum er den Marxismus immer noch für das tauglichste Analyseinstrument hält, darüber spricht er mit Lina Paulitsch, Armin Thurnher und Richard Richter. In Google-Kalender eintragen