OKTO 13:00 bis 13:30 Talkshow Mulatschag TV-Moderatorin u. Schauspielerin Biggie Kiara Waite präsentiert uns heute aus dem Studio zum Mittelpunkt der Welt ihre "skurrilste Band des Orbits". Als Gäste mit auf der Bühne des Weberknechts sind niemand Geringeres als die Mitglieder von Drahdiwaberl. "There will be MULATSCHAG!"