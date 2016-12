OKTO 03:20 bis 04:20 Unterhaltung Ex-Yu in Wien Merken 1. U?imo Nema?ki sa Aleksom iz instituta Safari 2. Gipsy Ritam - Gagi Band i Mr. Juve 3. Frizerski salon Viva - Piling lica i novogodisnje frizure 4. Club Cristal - Jelena Djurici Cream Band 5. Najava do?eka nove godine u Star Saal 6. Restoran Va Bene - Kuvarski specijalitet 7. Atila Takac nam obja?njava sta je Bioenergija 8. Club ExYu 9. Club Village - Milica Pavlovi? i Narko Vanila In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ex-Yu in Wien

