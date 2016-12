OKTO 20:45 bis 22:15 Kultur Oktoskop Shops Around the Corner Merken R.: Jörg Kalt, Fertigstellung: Nina Kusturica, A 2016 Ausgehend vom makroskopischen Portrait der Kreuzung von Mulberry Street/Grand Street, der Hauptstraßen Little Italys und Chinatowns in New York City eröffnet der Film die weitläufigeren Fragen über Herkunft, Grenzen, Cuisine, Katastrophen, die Wirtschaft und spricht nicht zuletzt von der ewigen Suche nach einem Eck in dieser Welt, das man sein Eigen nennen darf. Gedreht 1998 in New York City, übergab Jörg Kalt das Material im Jahr 2007, ein paar Wochen vor seinem Tod, seiner engen Freundin Nina Kusturica. Diese ist zu Gast bei Lukas Maurer im Studio und erzählt von ihrem Versuch, behutsam und respektvoll ein Filmschaffen zu ergänzen, das durch die ersten Filme von Jörg Kalt vielsprechend begann, doch sehr früh zu einem Ende gekommen ist. In Google-Kalender eintragen