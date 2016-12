OKTO 09:30 bis 10:00 Magazin Nebenan Merken "Wien ist die schönste Stadt die Welt", sagt der aus Sizilien stammende Wiener Gianfranco Licandro. "Nun", fährt er fort, "es fehlt das Meer und es wäre schön, wenn es ein bisschen wärmer wäre." Stimmt, während der Dreharbeiten war es bei minus 12°C wirklich "saukalt" in Wien. Diesbezüglich ist Besserung in Sicht, aber das Meer wird voraussichtlich auch weiterhin ziemlich weit von uns entfernt bleiben. Der in Messina geborene Licandro lebt seit mehr als 40 Jahren in Wien. Der ehemalige Kaufmann ist Schauspieler, Schriftsteller, Theatermacher und führt eine Agentur für fremdsprachige Tonaufnahmen. In diesem kurzen Porträt bringt er ein Stückchen Süden in die österreichische Bundeshauptstadt und wir erfahren, wie diese durch die Augen eines Italieners ausschaut. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Nebenan

