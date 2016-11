Schweiz 2 22:35 bis 00:20 Actionfilm Transporter 3 F, USA, GB 2008 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte Frank Martin (Jason Statham) nur noch als Angler mit grossen Fischen zu tun haben. Dass aus dem Ruhestand nichts wird, merkt der nahkampferprobte Autokurier für heisse Ware schlagartig. Denn urplötzlich kracht sein Nachfolger, den Frank für einen Auftrag selbst empfohlen hat, schwer verletzt mit dem Dienstwagen mitten in sein Marseiller Wohnzimmer. Frank kommt in der Gewalt des zwielichtigen Auftraggebers Johnson (Robert Knepper) wieder zu Bewusstsein, der ihm die Mission erklärt, die er schlechterdings nicht ablehnen kann. Frank soll mit einer Begleiterin eine ominöse Tasche nach Osteuropa fahren. Er braucht nicht lange, um herauszufinden, dass die schöne Valentina (Natalya Rudakova) die eigentliche Fracht darstellt. Ungleich grösser ist seine Verwunderung, dass es sich um die entführte Tochter des Umweltministers der Ukraine handelt. Zwischen dessen Schergen sowie den Handlangern Johnsons geraten Frank und Valentina bald ins Kreuzfeuer. Ihre Lage ist umso brenzliger, als sowohl der Fahrer als auch seine Passagierin explosive Armbänder tragen, die sie bei einer Entfernung von 25 Metern vom Auto in einem Feuerball zerreissen. Jason Statham ist mit Guy Ritchies britischen Gangsterfilmen "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" sowie "Snatch" bekannt geworden. Mit seiner Paraderolle in der "The Transporter"-Reihe hat der Londoner das Zepter im Action-Filmgenre übernommen. Diese eigentliche Wachablösung der alten Garde um Bruce Willis, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger war am ehesten noch Vin Diesel ("The Fast and the Furious") zugetraut worden. 2010 war es aber Statham, der in Stallones "The Expendables" an der Seite all der altgedienten Action-Heroen auftreten durfte und damit hochoffiziell ihr Erbe antrat. Demnächst soll er in der siebten Auflage der "Fast & Furious"-Reihe mittun. "The Transporter" wechselte derweil von der Leinwand auf den Bildschirm. Bei der ersten Staffel der gleichnamigen Fernsehserie mit Chris Vance in der Hauptrolle sorgt Luc Besson als Produzent für eine gewisse Kontinuität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Frank Martin) Natalya Rudakova (Valentina) Francois Berléand (Tarconi) Robert Knepper (Johnson) Jeroen Krabbé (Leonid Vasilev) Alex Kobold (Leonids Helfer) David Atrakchi (Malcom Manville) Originaltitel: Transporter 3 Regie: Olivier Megaton Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Giovanni Fiore Coltellacci Musik: Alexandre Azaria Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 362 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 172 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 92 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 57 Min.