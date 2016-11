Schweiz 2 17:35 bis 18:30 Krimiserie Kommissar Rex Sisi D, A 1999 2016-12-01 10:05 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Die Pferde eines herrenlosen Fiakers finden allein den Weg in den heimatlichen Stall. Dort entdeckt die Kutschersfrau Margit Pichl die Leiche ihres Mannes auf dem Rücksitz, er wurde mit einer Feile erstochen. Am Tatort findet Rex eine originalgetreue Nachbildung eines Haarschmucks der Kaiserin Elisabeth, genannt Sisi. Brandtner glaubt, dass Marion "Sisi" Gruber etwas mit dem Mord zu tun hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Marion Mitterhammer (Marion "Sisi" Gruber) Lutz Blochberger (Albert Hoffmann) Stephan Paryla-Raky (Franz Pichl) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hans Werner Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Michael Riebl Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12