Schweiz 2 17:35 bis 18:30 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 66 Hetzjagd D, A 1999 2016-11-30 10:25 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Die Supermarktkassiererin Maria Stein will abends die Tageseinnahmen zum Nachttresor bringen, als sie überfallen und erschossen wird. Kommissar Brandtner und Kollegen beginnen mit Nachforschungen und verdächtigen einen Mann, der erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurde und in der Nähe wohnt. Nach dem Verhör entlässt Brandtner den Mann, doch dessen Hausbewohner starten eine Hetzjagd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Ulrike Beimpold (Brigitte Hollub) Simon Schwarz (Moritz Hollub) Michael Dangl (Gerd Nagl) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hans Werner Drehbuch: Bernhard Schärfl, Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Michael Riebl Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12