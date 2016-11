Schweiz 2 05:30 bis 06:50 Trickfilm Madagascar 2 USA 2008 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Löwe Alex und sein Freunde - das hyperaktive Zebra Marty, die hypochondrische Giraffe Melman und die Nilpferddame Gloria sowie der Lemurenkönig Julian und sein Handlanger Maurice - wollen mit einem Flugzeug von der Insel Madagaskar zurück nach New York, in den Central Park Zoo, fliegen. Am Steuer des klapprigen Gefährts sitzt die Pinguin-Gang. Kein Wunder also, dass die Reise nicht ganz nach Wunsch verläuft. Irgendwo über den weiten Savannen Afrikas fallen die Triebwerke aus, und das bunte Trüppchen muss notlanden. Der spektakuläre Crash katapultiert sie in ein Naturschutzreservat, wo sie zum ersten Mal im Leben ihren wilden Artgenossen begegnen. Für Alex bringt diese Begegnung eine freudige Überraschung: Wie sich herausstellt, ist er im Reservat seiner Familie gelandet, von wo ihn Wilderer als Baby entführt hatten. Doch bald wird klar, dass das Leben in der freien Wildbahn nicht nur Vorteile hat. Alex gerät mitten in die lebenslange Fehde um Vorherrschaft, die sein Vater und der hinterlistige Makunga führen. Und er muss einsehen, dass er mit seinem Showtalent die Erwartungen seiner Eltern nicht erfüllen kann. Marty dagegen kämpft mit einer ernsthaften Identitätskrise, als er merkt, dass seine Zebrabrüder und -schwestern sich alle aufs Haar gleichen, während Melman sich seinen hypochondrischen Panikattacken stellen muss. Diese werden durch die Haltung der anderen Giraffen noch verstärkt. Und Gloria, die einen attraktiven Hippo-Mann kennenlernt, muss sich darüber klar werden, für wen ihr Herz denn nun wirklich schlägt. DreamWorks hat auch beim zweiten Teil des "Madagascar"-Abenteuers wieder aus dem Vollen geschöpft: Neben den vier Protagonisten kommen erneut viele witzige Nebenfiguren - die Pinguine, der König der Lemuren, die zwei Affen Mason und Phil sowie die aggressive Lady mit der Handtasche - zu gebührendem Einsatz, die Kamera wirbelt nur so durch die Szenerie, lässt aber in ruhigeren Momenten auch genügend Raum für die perfekte Animation von Landschaft und Tieren. Das Online-Magazin "cineman.ch" meint, dass "diese Fortsetzung ihren Vorgänger in so ziemlich jeder Hinsicht übertrifft, die in leuchtenden Farben gehaltenen Animationen sind raffinierter und ausgefeilter, die Charaktere gewinnen im neuen Umfeld an Witz und Kontur", und auch Kritikerpapst Ebert empfiehlt den Film und zieht den zweiten Teil dem Original sogar vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Jan Josef Liefers (Alex) Rick Kavanian (Marty) Bastian Pastewka (Melman) Stefan Gossler (Julien) Smudo (Private) Originaltitel: Madagascar: Escape 2 Africa Regie: Eric Darnell, Tom McGrath Drehbuch: Etan Cohen, Eric Darnell, Tom McGrath Musik: Hans Zimmer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 271 Min. Ghost Dad

Komödie

RTL II 05:00 bis 06:20

Seit 61 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 05:25 bis 06:20

Seit 36 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 05:25 bis 06:05

Seit 36 Min.