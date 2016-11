Schweiz 2 05:15 bis 06:00 Krimiserie Psych Ihr Mörderlein kommet, o kommet doch all USA 2007 Dolby Digital HDTV Merken Kurz vor Weihnachten ist Shawn (James Roday) bei Gus' Eltern eingeladen, als es in der Nachbarschaft einen Todesfall gibt: Der alte Fuller soll sich mit einem Strick erhängt haben. Da Fuller in der Gegend sehr unbeliebt war, zweifeln Shawn und Gus (Dule Hill) an der Selbstmordtheorie der Anwohner und verständigen Lassiter (Timothy Omundson), der sich dem Fall umgehend annimmt. Plötzlich sprechen die Indizien gegen Gus' Eltern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Roday (Shawn Spencer) Dulé Hill (Burton "Gus" Guster) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Timothy Omundson (Detective Carlton Lassiter) Kirsten Nelson (Chief Karen Vick) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Sage Brocklebank (Buzz McNab) Originaltitel: Psych Regie: Oz Scott Drehbuch: Saladin K. Patterson, Steve Franks Kamera: Michael McMurray Musik: John Robert Wood Altersempfehlung: ab 12

