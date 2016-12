RTL 9 01:30 bis 02:00 Sonstiges Fantasmes Le VRP F 2006 Merken Valentine est une jeune femme de 25 ans, qui travaille chez elle, à la maison. Un matin, alors que Benoît est encore endormi, un jeune VRP sonne à la porte, il vient lui vendre du vin. Valentine n'aime pas vraiment le vin mais ce jeune homme est si beau, qu'elle lui demande tout de même de revenir, plus tard. Benoît part travailler et Valentine téléphone alors à son amie Jasmine pour lui parler du VRP. Curieuse, Jasmine décide de venir la rejoindre. Elle en profite pour lui raconter son aventure avec Paola et cela donne quelques idées à Valentine.... Une aventure à trois - Pourquoi pas ! Et pourquoi pas même avec le VRP - Puisqu'il veut leur vendre quelques bouteilles, il devra être très convaincant... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fantasmes