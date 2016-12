RTL 9 22:20 bis 23:50 Sonstiges D-War : la guerre des dragons COR 2007 2016-12-11 12:05 20 40 60 80 100 Merken Selon une légende coréenne, de terribles créatures viendront détruire la Terre. Imoogi se voit cycliquement proposer une réincarnation en dragon par l'intermédiaire de Narin, une jeune fille élue. Pour cette "ascension", il se voit aidé par l'incarnation d'un guerrier éternel, dont la tâche est de retrouver la jeune femme, cachée sous une nouvelle identité. Mais dans l'ombre guette le méchant dragon Buraki, némésis de Imoogi, une créature vile et puissante qui possède à son service une horde de guerriers et de monstres venus d'une autre dimension. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Behr (Ethan Kendrick) Amanda Brooks (Sarah) Robert Forster (Jack) Craig Robinson (Bruce) Elizabeth Peña (Agent Linda Perez) Chris Mulkey (Agent Frank Pinsky) John Ales (Agent Judah Campbell) Originaltitel: D-War Regie: Hyung-rae Shim Drehbuch: Hyung-rae Shim Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12