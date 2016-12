RTL 9 01:20 bis 02:10 Sonstiges Brigade du crime Double vie D 2002 Merken L'inspecteur Ina Zimmermann attend dans un bar la venue d'un homme qui apparemment ne viendra plus. Au moment de s'enaller, elle est bousculée par un jeune homme sympathique qui l'invite à prendre un verre. Mais lorsqu'elle décide enfin de partir, celui-ci se fait plus pressant. Le lendemain, une femme est retrouvée assassinée dans une cour. Elle aurait été violée, et les premiers indices pointent vers l'homme rencontré la veille par Ina. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Gabriel Merz (Miguel Alvarez) Patrick Winczewski (Gregor Bosetzki) Christine Wodetzky (Christel Bosetzki) Silke Heise (Dr. Sandra Schönfeld) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Christoph Eichhorn Drehbuch: Uwe Petzold