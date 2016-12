Une équipe de biologistes se livre à des expériences secrètes et dangereuses sur les requins. En effet, le docteur Susan McAlester est persuadée de pouvoir remédier à la dégénérescence du cerveau humain à l'aide de protéines de requins. L'équipe a donc combiné l'ADN de deux grands requins au mépris de l'éthique médicale et de la plus élémentaire prudence. Susan et ses partenaires en font ainsi de terrifiantes machines à tuer. In Google-Kalender eintragen