Miranda Grey, spécialiste en psychologie criminelle, travaille à Woodward, un pénitencier psychiatrique pour femmes, dirigé par son mari, le docteur Douglas Grey. Sa vie bascule une nuit, alors qu'elle rentre chez elle en voiture. Elle aperçoit une jeune femme, perdue sur la route. Lorsqu'elle voit le corps de l'inconnue s'enflammer, elle s'évanouit. Elle se réveille, trois jours plus tard, internée dans l'institut Woodward. Son collègue, le docteur Pete Graham, chargé de son cas, lui apprend qu'elle est accusée d'avoir assassiné son mari à coups de hache. Complètement paniquée, Miranda tente d'expliquer la vision qu'elle a eue sur la route. Mais la jeune fille qu'elle prétend avoir croisée serait morte quatre ans plus tôt...