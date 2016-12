RTL 9 20:40 bis 22:20 Sonstiges Trafic d'innocence CDN, USA 2005 Merken Sergei Karpovich règne sur un réseau de prostitution qui kidnappe des jeunes femmes aux quatre coins de la planète. Certaines pensent qu'elles quittent leur pays pour devenir mannequins mais se retrouvent séquestrées et abusées. À New York, Kate Morozov mène l'enquête pour mettre un terme à ce trafic, aidée de Bill Meehan, agent américain de l'immigration et des douanes. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Donald Sutherland (Meehan) Mira Sorvino (Kate) Robert Carlyle (Sergei) Lynne Adams (Ellen) Isabelle Blais (Helena) Céline Bonnier (Sophie) David Boutin (Frederick) Originaltitel: Human Trafficking Regie: Christian Duguay Drehbuch: Agatha Dominik, Carol Doyle Musik: Normand Corbeil