ARTE 05:15 bis 06:15 Musik Berlin Live MGMT & Glasvegas D 2013 2016-12-02 05:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Album "Congratulations" der New Yorker MGMT wurde von Musikmagazinen zum "Album des Jahres 2010" ernannt. Es folgten drei weitere Studioalben, mit denen die New Yorker tiefe Spuren in der Musikszene hinterlassen. Seit dem Erfolg von MGMT verwenden Bands wieder ein Keyboard für die Arrangements, und Elektro-Pop manifestiert sich nach wie vor im Zeitgeist. Benjamin Goldwasser und Andrew VanWyngarden haben das große Kunststück geschafft, sowohl Musikkritiker, Musikkenner als auch die unbedarfte Hörerschaft gleichzeitig anzusprechen. Auch Glasvegas haben ihr drittes Album veröffentlicht: "Later - When The TV Turns to Static". Die Schotten klingen nach handgemachter Rockmusik und sind als Hommage an den frühen 90er Jahre Grunge und Britpop zu verstehen. Ihre Songs bestehen aus dem impulsiven Fundament pathetischer Melodieverläufe, erweitert durch die fast klagend klingende Stimme des Sängers James Allan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Berlin Live Regie: Hannes Rossacher