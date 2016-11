N24 Doku 00:50 bis 01:15 Reportage Alexander Gerst - Der lange Weg zur ISS D 2014 Merken Die Reportage portraitiert den deutschen Astronauten Dr. Alexander Gerst. Der gelernte Geophysiker flog am 28. Mai 2014 als elfter Deutscher ins All. Ein halbes Jahr war er als Missionsspezialist auf der ISS tätig. Ginge es nach dem ehrgeizigen Raumfahrer, könnte jetzt der Mond auf ihn warten. N24-Reporter Mick Locher begleitete Gerst während seiner letzten Trainingseinheiten in Houston und sprach mit Kollegen, die ihm eine glänzende Karriere in den Sternen voraussagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alexander Gerst - Der lange Weg zur ISS

