France 3 20:55 bis 22:45 Sonstiges Dialogue avec mon jardinier F 2007 Stereo 16:9

Un peintre ayant réussi à Paris se rend dans la région qui l'a vu grandir, afin de s'installer dans la demeure de sa jeunesse. En instance de divorce, il veut prendre un nouveau départ. Mais le vaste terrain en friche qui entoure la maison le découragerait presque de s'établir ici. Il décide donc de passer une petite annonce afin d'embaucher un jardinier qui prendra soin de tout. Peu de temps après, un vieil ami d'enfance se présente à lui pour mener cette tâche. Les retrouvailles sont chaleureuses et les deux hommes retrouvent leur complicité de jadis. Tandis que l'un mélange les pigments et que l'autre bêche, de plaisantes discussions débutent entre le peintre et son jardinier...

Schauspieler: Daniel Auteuil (Le peintre dit Dupinceau) Jean-Pierre Darroussin (Le jardinier Léo dit Dujardin) Fanny Cottençon (Hélène) Alexia Barlier (Magda) Hiam Abbass (La femme du jardinier) Élodie Navarre (Carole) Roger van Hool (Tony) Originaltitel: Dialogue avec mon jardinier Regie: Jean Becker Drehbuch: Jean Becker, Jean Cosmos, Henri Cueco, Jacques Monnet