Romy, de tout son coeur F 2016

Romy Schneider a tourné avec les plus grands. Elle a illuminé l'écran dans "Sissi impératrice", "La Piscine", "César et Rosalie" et "Le Vieux Fusil". Elle est devenue une référence pour les générations d'actrices qui l'ont suivi. Et pourtant, sa vie fut une succession de chagrins, d'échecs et de blessures profondes. Ce documentaire, à base d'extraits de ses films, de documents d'archives et d'interviews audio, raconte Romy sur pellicule et dans sa vie privée. Le film est ponctué d'extraits de son journal intime, lu par la comédienne Isabelle Carré, qui constituent un témoignage saisissant sur ses états d'âme.

Regie: Pascal Forneri