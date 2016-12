France 3 20:55 bis 22:30 Sonstiges Les liens du coeur F 2015 Stereo 16:9 Merken Depuis neuf ans, Gaëlle et sa fille, Lilou, partagent la vie de Jocelyn et de son fils, Hugo. Les liens au sein de cette famille recomposée sont forts, et Lilou et Hugo se considèrent comme frère et soeur. Mais lorsque Jocelyn trouve accidentellement la mort, le quotidien de Gaëlle bascule. En effet, les parents de Jocelyn exigent d'obtenir la garde d'Hugo. La jeune femme, qui aime le garçon comme son propre enfant, entame une lutte acharnée pour qu'il puisse continuer à vivre avec elle. Elle se heurte à un vide juridique, qui rend ses démarches complexes et difficiles... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hélène de Fougerolles (Gaëlle) Hélène de Saint-Père (Agnès) Bernard Yerlès (Georges) Marie-Christine Adam (Marie-Claude) Frédéric Amico (Jérôme) Aramis Delamare (Hugo) Valentine Bouly (Lilou) Regie: Régis Musset Drehbuch: Mikaël Ollivier