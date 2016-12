France 3 07:00 bis 07:20 Sonstiges La garde du Roi lion Bunga et le roi USA 2016 Stereo 16:9 Merken Bunga et Simba se retrouvent coincés sous terre, suite à un effondrement de terrain. Ils découvrent alors qu'ils ont des antécédents familiaux communs. Ils ont tous les deux été élevés par Timon et Pumbaa... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Lion Guard Regie: Howy Parkins Drehbuch: Jack Monaco

