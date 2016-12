France 3 03:50 bis 04:45 Sonstiges Des Français face à la radicalisation F 2016 Stereo 16:9 Merken Près de 15 000 personnes seraient suivies en France pour radicalisation, selon les chiffres fournis en septembre par Manuel Valls, Premier ministre. Que faire pour prévenir le basculement - Comment intervenir pour protéger la société - Certains parents, démunis face au comportement de leur enfant, cherchent des réponses et des conseils. Partout en France, des initiatives surgissent. Des travailleurs sociaux, des familles, des associations se mobilisent en même temps que les services de renseignement et que certains imams pour lutter contre la radicalisation. Témoignages. In Google-Kalender eintragen Regie: Frédéric Biamonti

