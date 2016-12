France 3 00:25 bis 02:10 Sonstiges L'envers du paradis F 1953 Stereo 16:9 Merken Gabriel Dautrand vient passer ses vacances à Segnac, un petit village de Provence. Il y fait la connaissance de Violaine, la fille des hôteliers, qui n'a plus que quelques mois à vivre et qui aime Blaise d'Orliac. Ce dernier est sur le point de rompre avec sa femme, Michèle. O'Hara, un vieux capitaine, aime Violaine d'un amour platonique et favorise les rencontres de Blaise avec la jeune fille. Quand le jeune homme tue accidentellement Michèle, Violaine tente de se faire accuser à sa place... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Erich von Stroheim (William O'Hara) Jacques Sernas (Blaise d'Orliac) Denise Vernac (Claudine de Vervins) Jacques Castelot (Gabriel Dautrand) Héléna Manson (madame Roumégoux) Etchika Choureau (Violaine Roumégoux) Dora Doll (Michèle) Regie: Edmond T Gréville Drehbuch: Edmond T Gréville Musik: Joe Hajos