France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Les enquêtes de Vera Mort d'un père de famille GB 2014 Stereo 16:9 Merken Le corps de John Shearwood est repêché dans une rivière, une plaie à la nuque et les jambes cassées. D'après Stella, la femme de la victime, et Luke, son frère, Shearwood se trouvait à Dublin pour affaires. Des indices laissent supposer que le crime a eu lieu dans l'appartement que la victime possédait en ville. Un agent des douanes se présente à Vera Stanhope et lui fait d'étranges révélations : John collaborait avec ses services dans l'espoir de mettre au jour des malversations dans lesquelles son associé, Mark Donovan, aurait été impliqué. Or Donovan a un alibi. C'est alors que Vera découvre que John menait une double vie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Blethyn (Vera Stanhope) David Leon (Joe Ashworth) Kingsley Ben-Adir (Marcus Summer) Olivia Armstrong (Jessie Ashworth) Clare Calbraith (Rebecca Shepherd) Sonya Cassidy (Celine Ashworth) Tim Dantay (Mark Donovan) Originaltitel: Vera Regie: David Richards Drehbuch: Martha Hillier, Ann Cleeves Musik: Ben Bartlett